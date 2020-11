'Klara 20': Klara zkt. muziek

Foto: Klara - © VRT 2020

Op woensdag 2 december wordt Klara 20 jaar, en dat moet gevierd worden. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid organiseert Klara vijf dagen lang een groots verzoekprogramma: 'Klara 20'.

Luisteraars kunnen vanaf vandaag hun favoriete nummers doorsturen via klara.be.

Enkel de favoriete muziek van de luisteraars

Van woensdag 2 tot en met zondag 6 december draait Klara alleen maar verzoekplaten van luisteraars en laat de zender hen uitgebreid aan het woord. Klara wordt die week dus letterlijk aan de luisteraars cadeau gedaan en door hen gemaakt.

Vanaf vandaag kunnen luisteraars hun favoriete muziek uit het brede repertoire van Klara doorgeven. Van klassiek tot jazz, van world tot opera en alles daartussen. Van Mozart tot Miles Davis, van Cesaria Evora tot Maria Callas, van Beethoven tot Max Richter. Klara wil de luisteraars ook zelf aan het woord laten tijdens 'Klara 20'. Hebben ze een verzoekje? Willen ze iemand in de bloemetjes zetten? Of hebben ze een geweldig verhaal over Klara of hun favoriete muziek? Alles kan en alles mag om er samen met Klara een groots feest van te maken!

20 jaar Klara

Op 2 december 2000 hield de VRT zijn nieuwe telg Klara boven de doopvont. Klara was de nieuwe naam voor het klassieke radionet Radio 3, met een andere, meer avontuurlijke invulling.

Klara staat ondertussen voor vele werelden, zowel op muzikaal als op cultureel vlak. Van klassiek, jazz en world, over filmmuziek en chanson, tot fantastische nieuwe muziek die je nergens anders hoort. Dankzij die aanpak is Klara een gids in het immense cultuurlandschap van kunst, literatuur, film, architectuur en zo veel meer.

'Klara 20', van woensdag 2 tot en met zondag 6 december op Klara, Klara.be en in de Klara-app.