Kijkcijfers: woensdag 8 juli 2020

'Het Journaal' strandt weer op een zucht van het miljoen kijklustigen. Ook 'VTM NIEUWS' behaalt een mooi resultaat. VIER haalt net nog de top 20 met 'De Barak van Bartel' en 'Terzake' is het best bekeken Canvas-programma.

Woensdag 8 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 950.133 2. Switch En 818.274 3. F.C. De Kampioenen En 705.290 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 696.760 5. Vive la Vie En 667.674 6. Op Kot En 635.445 7. Sara VTM 453.569 8. De Kotmadam VTM 428.739 9. Het Journaal Laat En 389.663 10. Het Journaal 13.00 uur En 343.298 11. Escape to the Chateau En 304.238 12. De Buurtpolitie VTM 294.632 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 291.773 14. Terzake Canvas 276.698 15. Allerbeste Kijkers VTM 254.069 16. The Expendables 2 VTM 205.017 17. De Geheimen van Amazon Canvas 179.028 18. Stukken van Mensen VIER 149.627 19. Seven Worlds, One Planet: Australia Canvas 147.437 20. De Barak van Bartel VIER 142.763

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)