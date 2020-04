Kijkcijfers: woensdag 8 april 2020

'Thuis' claimt voor het eerst in weken weer de eerste plaats en laat 'Het Journaal' nipt achter zich. En wat een score voor 'Blind Gekocht'! Het VIER-programma nestelt zich op een vierde plek. De speciale avondeditie van 'Blijf in Uw Kot!' strandt op plaats 18.

Woensdag 8 april 2020



1. Thuis En 1.214.711 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.214.214 3. Iedereen Beroemd En 1.141.223 4. Blind Gekocht VIER 778.870 5. Familie VTM 729.661 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 709.592 7. Blokken En 584.033 8. Tom Fietst En 547.295 9. Het Journaal 13.00 uur En 536.633 10. Secrets Of The Royal Palaces En 498.211 11. Gert Late Night - Lockdown VIER 497.990 12. Dat Belooft Voor Later VTM 471.300 13. Vandaag En 452.833 14. De Afspraak Canvas 384.644 15. Het Journaal Laat En 346.665 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 314.371 17. De Buurtpolitie VTM 309.460 18. Blijf In Uw Kot! VTM 283.466 19. Terzake Canvas 275.384 20. Aspe VTM 256.319

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)