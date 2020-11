Kijkcijfers: woensdag 4 november 2020

Vier miljoenentoppers. Dat is de balans op woensdag. De blik achter de schermen van 'The Masked Singer' scoort een tiende plaats in de lijst. Club Brugge in actie op VTM 2 is goed voor plaats 14. De kijkcijfers van 'Bake Off Vlaanderen' zijn dit seizoen niet slecht. Alle resultaten van dinsdag vind je hier.

Woensdag 4 november 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.487.060 2. Thuis En 1.313.066 3. Iedereen Beroemd En 1.249.106 4. De Slimste Mens ter Wereld VIER 1.221.089 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 876.721 6. Blokken En 860.216 7. Andermans Zaken En 839.602 8. Familie VTM 771.180 9. Het Journaal 13.00 uur En 663.870 10. The Masked Singer - Behind the Mask VTM 616.168 11. Sara VTM 581.138 12. Pano En 539.685 13. Het Journaal Laat En 445.385 14. Voetbal: Champions League - Club Brugge-Dortmund VTM 2 445.005 15. Bake Off Vlaanderen VIER 364.183 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 358.609 17. Extra VTM NIEUWS: VS 2020 VTM 354.386 18. De Afspraak Canvas 351.514 19. De Buurtpolitie VTM 346.449 20. Wielrennen: Vuelta - Rit 14 En 306.854

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

