Kijkcijfers: woensdag 30 en donderdag 31 december 2020

De kijkcijfers van de afgelopen lopen druppelsgewijs binnen. We kunnen je nu al de cijfers aanbieden van 30 en 31 december. We hopen je snel ook de andere cijfers te kunnen bezorgen.

Woensdag 30 december 2020



1. Thuis En 1.170.249 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.127.280 3. Vrede op Aarde En 1.122.550 4. Factcheckers En 1.031.786 5. Iedereen Beroemd En 894.536 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 747.000 7. Blokken En 745.529 8. Familie VTM 706.710 9. Sara VTM 599.669 10. Het Journaal Laat En 516.234 11. Het Journaal 13.00 uur En 453.483 12. Veldrijden: Bredene (heren) VTM 433.486 13. Witse En 375.051 14. RIP 2020 VTM 337.056 15. Veldrijden: Bredene (dames) VTM 330.197 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 315.273 17. Veldrijden: Bredene VTM 281.298 18. Het Rad VIER 270.400 19. De Buurtpolitie VTM 269.380 20. Helden van Hier: Door het Vuur VTM 232.800

Donderdag 31 december 2020

1. Vrede op Aarde En 1.112.819 2. Thuis En 1.034.297 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.029.383 4. Iedereen Beroemd En 934.714 5. Kamal Kharmach: Mag Ik Even? En 930.476 6. Aftellen naar 2021 En 885.155 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 746.386 8. Blokken En 668.806 9. Familie VTM 577.678 10. Abba Forever: The Winner Takes It All En 567.359 11. Het Journaal 13.00 uur En 495.849 12. Home Alone II VTM 471.344 13. De Playlist En 458.764 14. Sara VTM 446.772 15. De 20 van 2020 VTM 389.804 16. Witse En 366.890 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 313.724 18. Niels Destadsbader: Boven de Wolken VTM 293.071 19. De Buurtpolitie VTM 267.944 20. Cirque du Soleil: Luzia Canvas 261.327

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

