Kijkcijfers: woensdag 28 en donderdag 29 juli 2021

Donderdag publiceerde het CIM geen kijkcijfers, waardoor we je vandaag een dubbele portie kunnen voorschotelen. Weinig nieuws onder de zon, de Olympische Spelen blijven dominant. Ondanks het vroeger uur keek vanaf 8.00 uur meer dan een half miljoen Vlamingen naar de tijdrit en ook gymnastiek had veel bekijks.

Woensdag 28 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 925.960 2. SWITCH EEN 816.045 3. STUDIO TOKIO EEN 813.031 4. FC DE KAMPIOENEN EEN 742.549 5. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 652.963 6. O.S. 2021 WIELRENNEN H. EEN 592.520 7. NIEUWS 19U VTM VTM 564.113 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 551.200 9. O.S. 2021 ROEIEN EEN 495.141 10. O.S. 2021 BASKETBAL 3X3 - SERVIE/BELGIE EEN 390.327 11. O.S. 2021 BASKETBAL 3X3 - BELGIE/LETLAND EEN 362.233 12. O.S. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK H. EEN 358.268 13. O.S. 2021 RUGBY H. EEN 352.331 14. THE DOG HOUSE EEN 292.799 15. WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 282.965 16. O.S. 2021 BASKETBAL 3X3 EEN 276.749 17. NIEUWS 13U VTM VTM 256.559 18. DE BUURTPOLITIE VTM 246.255 19. DE KOTMADAM VTM 242.254 20. O.S. 2021 ZWEMMEN EEN 208.262

Donderdag 29 juli 2021

1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 855.990 2. STUDIO TOKIO EEN 780.791 3. SWITCH EEN 767.729 4. FC DE KAMPIOENEN EEN 703.050 5. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 626.916 6. NIEUWS 19U VTM VTM 554.318 7. O.S. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK D. EEN 479.464 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 348.005 9. MY NEW GREEK LIFE EEN 307.115 10. O.S. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK D. Canvas 304.307 11. WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 264.956 12. O.S. 2021 ZWEMMEN EEN 255.054 13. O.S. 2021 BASKETBAL H. EEN 246.645 14. DE BUURTPOLITIE VTM 246.497 15. DE KOTMADAM VTM 229.405 16. NIEUWS 13U VTM VTM 212.825 17. O.S. 2021 TAFELTENNIS D. EEN 199.027 18. O.S. 2021 BASKETBAL D. EEN 169.387 19. DE OMGEKEERDE WERELD VTM 162.565 20. TERZAKE Canvas 155.743

