Kijkcijfers: woensdag 28 april 2021

Dinsdag valt er na 'Thuis' en 'Het Journaal' weinig spectaculairs te noteren. Ruim een half miljoen Vlamingen zapt naar VTM 2 voor de Champions League. 'De Wonderjaren' doet iets betere zaken dan 'Huis Gemaakt', dat op zijn beurt 'Blind Gekocht' achter zich laat.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Woensdag 28 april 2021



1. THUIS EEN 1.194.058 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.023.268 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 810.387 4. NIEUWS 19U VTM VTM 641.795 5. BLOKKEN EEN 640.395 6. FAMILIE VTM 594.373 7. VB. C1 UEFA 1/2F - PARIS-ST-G./MANCHESTER C. VTM2 525.468 8. DE WONDERJAREN EEN 514.344 9. HUIS GEMAAKT VTM 489.213 10. DERTIGERS EEN 482.875 11. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 419.668 12. BLIND GEKOCHT PLAY4 390.845 13. DAGELIJKSE KOST EEN 344.094 14. CAMPUS CUP EEN 340.387 15. DE CONTAINER CUP PLAY4 337.952 16. LISA VTM 329.816 17. ALLOO - OUD MAAR NIET OUT! VTM 286.603 18. DE COOKE & VERHULST SHOW PLAY4 259.624 19. HET JOURNAAL LAAT EEN 227.933 20. DE AFSPRAAK Canvas 224.011

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!