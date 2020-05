Kijkcijfers: woensdag 27 mei 2020

'Het Journaal' is het best bekeken programma van de dag, gevolgd door 'Pano' en 'Iedereen Beroemd'. 'De Container Cup' scoort uitstekend en kaapt de negende plaats. 'The Best Of Holland's Got Talent' levert in.

Woensdag 27 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 923.727 2. Pano En 747.291 3. Iedereen Beroemd En 693.438 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 619.150 5. Dierendokters 24/7 En 534.181 6. Blokken En 532.510 7. Sara VTM 489.322 8. Gert Late Night - Lockdown VIER 470.820 9. De Container Cup VIER 439.450 10. Dossier K En 413.030 11. Het Journaal 13.00 uur En 385.089 12. The Best Of Holland s Got Talent VTM 342.999 13. Blind Gekocht VIER 312.533 14. Band Of Brothers En 290.466 15. Axel Opgelicht VTM 285.140 16. De Ridder En 257.525 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 244.477 18. De Campus Cup Canvas 237.737 19. De Buurtpolitie VTM 232.419 20. Manifest VIJF 192.265

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)