Kijkcijfers: woensdag 20 en donderdag 21 mei 2020

Donderdag was een feestdag, dus vandaag dubbele kijkcijfers. Slechts n miljoenentopper en kijkcijfers die, met dank aan het mooie weer, aan de lage kant zijn. Alle cijfers van de afgelopen dagen vind je hier.

Woensdag 20 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 867.264 2. Iedereen Beroemd En 707.770 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 569.324 4. Gert Late Night - Lockdown VIER 540.499 5. Dierendokters 24/7 En 533.742 6. Sara VTM 509.635 7. Blokken En 491.427 8. The Best Of Holland s Got Talent VTM 375.218 9. Dossier K En 354.349 10. Het Journaal Laat En 336.678 11. Het Journaal 13.00 uur En 325.199 12. Band Of Brothers En 295.649 13. De Afspraak Canvas 267.371 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 266.493 15. De Container Cup VIER 256.824 16. Blind Gekocht VIER 251.684 17. De Buurtpolitie VTM 244.251 18. VTM NIEUWS update VTM 242.648 19. De Ridder En 221.886 20. Terzake Canvas 219.234

Donderdag 21 mei 2020

1. De Columbus En 1.200.215 2. Het Journaal 19.00 uur En 795.604 3. Iedereen Beroemd En 696.679 4. First Dates En 556.257 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 468.379 6. Blokken En 453.422 7. Het Journaal 13.00 uur En 388.472 8. Gert Late Night - Lockdown VIER 386.439 9. Sara VTM 357.655 10. Band Of Brothers En 346.371 11. Wat een Jaar! VTM 343.445 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 309.695 13. Het Journaal Laat En 285.627 14. De Container Cup VIER 277.116 15. VTM NIEUWS Update VTM 266.331 16. De Campus Cup Canvas 236.557 17. Ge Hadt Erbij Moeten Zijn VTM 233.673 18. De Ridder En 200.923 19. De Ambassade VIER 168.786 20. Wild Hogs VTM 148.782

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)