Kijkcijfers: woensdag 15 april 2020

De verlenging van de corona-maatregelen zorgt voor veel nieuwsuitzendingen in de kijkcijfers van woensdag. Met 'Het Journaal' op kop en in de top 3 gevolgd door 'Thuis' en 'Iedereen Beroemd'. De topreeks 'Chernobyl' kent een stevige start op Canvas.

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.381.096 2. Thuis En 1.318.215 3. Iedereen Beroemd En 1.101.164 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 796.907 5. Familie VTM 742.083 6. Blokken En 711.144 7. Blind Gekocht VIER 627.172 8. Het Journaal 13.00 uur En 564.574 9. In de Ban van Tsjernobyl Canvas 556.998 10. Tom Fietst En 513.883 11. Dat Belooft Voor Later VTM 492.444 12. Chernobyl Canvas 478.398 13. Extra Journaal - Coronacrisis En 458.793 14. Gert Late Night - Lockdown VIER 436.765 15. De Afspraak Canvas 425.598 16. Vandaag En 418.826 17. 21 Kids And Counting En 397.251 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 390.568 19. Extra VTM NIEUWS: coronacrisis VTM 376.778 20. Extra VTM NIEUWS: coronacrisis VTM 306.782

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)