Kijkcijfers: woensdag 12 en donderdag 13 mei 2021

Donderdag kwam er een feestdag tussen de week gefietst, dus kunnen we jou vandaag twee kijkcijferlijsten aanbieden. 'Blind Gekocht' verslaat woensdag 'Huis Gemaakt'. Donderdag blijft 'De Kemping' hartjes beroeren, 'Hit The Road Jacques' kan een elfde plaats scoren.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Woensdag 12 mei 2021



1. THUIS EEN 1.088.119 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 977.034 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 781.859 4. BUURMAN, WAT DOET U NU? EEN 707.904 5. BLOKKEN EEN 666.525 6. DERTIGERS EEN 579.368 7. NIEUWS 19U VTM VTM 576.796 8. BLIND GEKOCHT PLAY4 525.618 9. HUIS GEMAAKT VTM 479.941 10. FAMILIE VTM 462.570 11. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 435.719 12. CAMPUS CUP EEN 391.901 13. DAGELIJKSE KOST EEN 348.938 14. DE COOKE & VERHULST SHOW PLAY4 338.620 15. LISA VTM 317.187 16. HET JOURNAAL LAAT EEN 268.574 17. ALLOO IN DE NACHT VTM 252.162 18. NIEUWS 13U VTM VTM 228.838 19. TER ZAKE Canvas 206.458 20. DE AFSPRAAK Canvas 204.538

Donderdag 13 mei 2021

1. THUIS EEN 1.094.211 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 938.814 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 743.533 4. DE KEMPING EEN 675.050 5. BLOKKEN EEN 581.112 6. DERTIGERS EEN 562.568 7. NIEUWS 19U VTM VTM 558.575 8. FAMILIE VTM 519.295 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 484.864 10. DE COOKE & VERHULST SHOW PLAY4 422.316 11. HIT THE ROAD JACQUES PLAY4 418.776 12. CAMPUS CUP EEN 387.845 13. DAGELIJKSE KOST EEN 382.062 14. LISA VTM 293.483 15. HET JOURNAAL LAAT EEN 288.935 16. NIEUWS 13U VTM VTM 273.038 17. FLIKKEN BXL VTM 246.321 18. POPQUIZ VTM 210.035 19. VB. BK - ANTWERPEN/CL.BRUGGE ELEVEN PRO LEAGUE 1 180.484 20. DE BUURTPOLITIE VTM 178.883

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!