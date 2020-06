Kijkcijfers: woensdag 10 en donderdag 11 juni 2020

De kijkcijfers van woensdag werden laattijdig gepubliceerd door het CIM. Hierdoor kunnen we je vandaag een dubbele portie cijfers aanbieden. Uitschieter is de topscore voor de laatste aflevering van 'De Columbus'.

Woensdag 10 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.038.798 2. Iedereen Beroemd En 820.168 3. Dierendokters 24/7 En 682.816 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 641.741 5. Blokken En 602.139 6. Sara VTM 577.466 7. Het Tweede Gelaat En 530.247 8. Het Beste uit Belgium s Got Talent VTM 372.167 9. Het Journaal 13.00 uur En 348.852 10. Axel Opgelicht VTM 332.550 11. Er Wordt Naar U Geluisterd - Wim Helsen En 297.313 12. De Campus Cup Canvas 294.024 13. De Afspraak Canvas 276.733 14. Bake Off @ Home VIER 267.655 15. De Buurtpolitie VTM 261.002 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 260.533 17. De Ridder En 254.506 18. Earth s Great Rivers - Mississippi Canvas 242.564 19. Blind Gekocht VIER 231.483 20. Terzake Canvas 209.408

Donderdag 11 juni 2020

1. De Columbus En 1.204.006 2. Het Journaal 19.00 uur En 987.072 3. Iedereen Beroemd En 868.299 4. Blokken En 684.354 5. First Dates En 681.268 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 613.155 7. Sara VTM 491.303 8. Het Journaal 13.00 uur En 419.834 9. Wat een Jaar! VTM 357.069 10. Erhan Demirci, Komt Goed! En 312.185 11. De Ridder En 288.684 12. Het Journaal Laat En 276.640 13. Wat Als? VTM 273.270 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 269.943 15. De Campus Cup Canvas 260.440 16. De Buurtpolitie VTM 213.203 17. Air Force One VTM 207.732 18. Sporza Retro Canvas 201.426 19. Terzake Canvas 186.225 20. De Afspraak Canvas 185.550

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

