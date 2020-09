Kijkcijfers: WK Wielrennen piekt op zondag!

Foto: Sporza © VRT 2009

De VRT kijkt meer dan tevreden terug op het voorbije WK wielrennen. De wegrit bij de vrouwen werd goed bekeken en de rit van de mannen op zondag was een regelrechte kijkcijfertopper.

Pakt Wout Van Aert goud op het WK? Die vraag brandde dit weekend blijkbaar op heel wat lippen. Want maar liefst 1.345.251 Vlamingen zagen de Vlaamse publiekslieveling (weer) tweede worden, nadat hij vrijdag al zilver had gehaald in het tijdrijden.

En ook de wegrit bij de vrouwen kon op veel belangstelling rekenen. Gemiddeld 424.794 kijkers zaten aan het scherm gekluisterd.

