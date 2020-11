Kijkcijfers: 'The Masked Singer' toch niet best bekeken VTM-programma

Het CIM, dat in ons land de kijkcijfers publiceert, heeft de kijkcijfers voor een korte periode vanaf 5 oktober bijgesteld waardoor 'The Masked Singer' toch niet het best bekeken programma uit de geschiedenis van VTM is geworden. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

VTM was verheugd om aan te kondigen dat de finale van 'The Masked Singer' het best bekeken VTM-programma ooit was. En met een score van 2.120.000 klopte dat ook. Maar deze week paste het CIM dat cijfer aan naar 2.048.800, volgens de organisatie een correctie omwille van technische redenen. En hierdoor gaat de eer van best bekeken VTM-programma (opnieuw) naar 'Wedden Dat?' dat sinds 1989 met 2.092.000 de lijst aanvoert.

Bij VTM reageren ze verrast op de onverwachte correctie van het kijkcijfer voor 'The Masked Singer': 'We hebben onze communicatie over de finale van 'The Masked ­Singer' gebaseerd op de CIM-cijfers zoals die er toen waren en bevestigd waren door het CIM. We zijn er zelf ook door verrast', zegt een woordvoerster.

Bron: Het Nieuwsblad