Kijkcijfers: sterke groei VTM-zenders in maart

DPG Media behaalt in maart met de family of channels (VTM/VTM 2/VTM 3/VTM 4) 39,3% marktaandeel, en scoort daarmee nog beter dan de sterke eerste coronamaand vorig jaar (+2,4% vs. maart 2020). Dat laat het bedrijf weten.

Vlaggenschip VTM toont straffe cijfers met stabiliteit ten opzichte van vorig jaar. De zender weet de sterke uplift in marktaandeel van vorig jaar (nieuws en entertainment) dit jaar te behouden via een sterk programma-aanbod. Met de drie overige family of channel-zenders wint DPG Media versus vorig jaar. Inclusief VTM GOLD en de andere longtail zenders (Discovery Channel/Investigation Discovery/Eurosport/TLC/MTV/Comedy Central) behaalt DPG Media 43,3% marktaandeel.

VTM (27,2%) behoudt nagenoeg het hoge marktaandeel van de recordmaand maart 2020, dat door Corona toen een extra uplift kreeg dankzij de mix van duiding en entertainment. VTM scoort ijzersterk in de vooravond met 'VTM Nieuws' (inclusief weekend, 35% marktaandeel, 704.000 kijkers) en 'Familie' (33% marktaandeel, 702.000 kijkers), en kan met 'Lisa' (43% marktaandeel, 504.500 kijkers) dat recurrent blok nog versterken. In prime blijven 'The Voice van Vlaanderen' (45% marktaandeel, 1.120.500 kijkers), 'Blind Getrouwd' (36% marktaandeel, 988.000 kijkers) en 'Liefde voor Muziek' (35% marktaandeel, 833.000 kijkers) de sterkhouders. Het schema werd nog verder versterkt met 'Huis Gemaakt' op woensdag (30% marktaandeel, 567.000 kijkers) en 'Lego Masters' op zaterdag (38% marktaandeel, 686.000 kijkers).

Rode Duivels

De VTM-kijker kon ook genieten van het sportaanbod, met onder andere de WK kwalificatiematchen Tsjechië – België (46% marktaandeel, 1.117.000 kijkers), België – Wales (39% marktaandeel, 1.079.000 kijkers), België – Wit-Rusland (41% marktaandeel, 1.073.000 kijkers). Ook de wielerwedstrijd Milaan – San Remo lokte meer dan een half miljoen kijkers (53% marktaandeel, 562.500 kijkers), bij de aankomst zelfs meer dan 1.000.000 kijkers. Bij VTM 2 konden voetballiefhebbers afstemmen op de bekerwedstrijden Anderlecht – Genk (16% marktaandeel, 502.000 kijkers), Anderlecht – Cercle Brugge (9% marktaandeel, 333.000 kijkers) en Genk – KV. Mechelen (10% marktaandeel, 173.000 kijkers) en de Champions League wedstrijden Paris Saint-Germain – FC. Barcelona (7% marktaandeel, 271.500 kijkers) en Chelsea – Atletico Madrid (8% marktaandeel, 242.000 kijkers). Daarnaast was er ook Darts UK Open (6,4% marktaandeel, 59.000 kijkers).

Bij VTM 2 is de lokale, krachtige reality de smaakmaker van de kijkers. VTM 2 groeit versus Q2 vorig jaar naar 6,2% marktaandeel (+10%). In maart zorgen lokale formats voor een uplift in prime. Zo is 'De Vuilste Job van Vlaanderen' (21% marktaandeel, 417.000 kijkers) de best scorende local van VTM 2 tot nog toe. Ook 'Lady Truckers' is zo’n topper, die met zijn tweede seizoen nog sterker scoort (16% marktaandeel, 307.000 kijkers). Daarnaast zorgen film in het weekend en 'Masterchef' (13% marktaandeel, 54.000 kijkers) in de vooravond voor succes. Bij de films scoorden 'Mission Impossible: Rogue Nation' (14% marktaandeel, 225.000 kijkers), 'Avengers: Age of Ultron' (11% marktaandeel, 178.500 kijkers) en 'Jason Bourne' (8% marktaandeel, 172.000 kijkers) de meeste kijkers.

Ook VTM 3 en VTM 4 kennen een mooie groei versus vorig jaar. VTM 3 behaalt 4,1% marktaandeel (+7,5% vs. Vitaya vorig jaar). Toppers zijn de films 'Atomic Blonde' (13% marktaandeel, 282.000 kijkers), 'Secret in Their Eyes' (8% marktaandeel, 145.000 kijkers) en 'The Black Widow Killer' (6,5% marktaandeel, 138.000 kijkers). VTM 4 scoort 1,9% marktaandeel (+26% vs. CAZ vorig jaar). De films 'The Transporter Refueled' (5% marktaandeel, 115.000 kijkers), 'True Grit' (0,7% marktaandeel, 111.000 kijkers) en 'Gunfight at the O.K. Corral' (1,8% marktaandeel, 88.000 kijkers) werden het meest bekeken.

VTM GOLD haalt in zijn eerste maand 0,7% marktaandeel (meer dan een verdubbeling versus CAZ2 vorig jaar). De klassiekers 'Nonkel Jef' (1,6% marktaandeel, 32.500 kijkers), 'Het Mooiste Moment' (0,6% marktaandeel, 28.000 kijkers) en 'De Planckaerts' (2% marktaandeel, 26.000 kijkers) staan bovenaan de ranking van meest bekeken programma’s.

VTM GO zit qua views (15,9 mio views) nagenoeg op niveau van vorig jaar maart (16,2 mio views), toen de corona-epidemie uitbrak en voor een extra uplift in longform views zorgde. Lineair blijven de recurrente formats 'Lisa' (1.987.000 views) en 'Familie' (1.351.000 views) sterk scoren, maar ook de toppers 'Blind Getrouwd' (785.000 views) en 'Huis Gemaakt' (211.000 views) worden online bekeken. De 3 Rode Duivels-matchen in maart hadden 207.000 views bij VTM GO. Ook de lineair afgeleide formats 'Huis Gesmaakt' (186.000 views) en 'The Voice Comeback' (263.000 views) vallen in de smaak. Tot slot verschijnen de lokale formats bij VTM 2 'Uit De Kleren' (239.000 views) en 'Blijven Slapen' (417.500 views) in de top van VTM GO.