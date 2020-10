Kijkcijfers: nipt geen record voor memorabele 'Ronde Van Vlaanderen'

Foto: Sporza © VRT 2009

Het was gisteren een uiterst memorabele 'Ronde van Vlaanderen' en dit om zo veel redenen: het uitzonderlijke tijdstip, de leegte langs het parcours vanwege corona en uiteraard het spannende duel tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel.

Heel wat Vlamingen bleven thuis en volgden 'de Ronde' vanop het puntje van hun stoel: gemiddeld keken er 1.209.729 kijkers, goed voor een marktaandeel van 80,1 procent. Dat is nipt geen record, even nipt als het verschil tussen Mathieu en Wout: in 2018 keken er gemiddeld 1.258.692 (marktaandeel 78 procent). Ook de dameswedstrijd, gisteren gewonnen door de Nederlandse Chantal van den Broek-Blaak, kon op veel belangstelling rekenen: gemiddeld 738.938 kijkers (55,1 procent marktaandeel).



In totaal keken bijna 2 miljoen Vlaamse kijkers naar deze wedstrijd, zo stemde er 1.934.361 mensen minstens een kwartier af op 'De ronde van Vlaanderen'. Het piekmoment was om 15u44 met 1.482.000 kijkers en 86,4 procent marktaandeel.



