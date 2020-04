Kijkcijfers: maandag 6 april 2020

Het lijkt erop dat de kijkcijfers stilaan weer in hun definitieve plooi vallen. Al blijven de nieuwsuitzendingen wel heel gretig bekeken. De nieuwe reeks van 'Ten Oorlog' start sterk en ook 'Liefde voor Muziek' zet een mooi resultaat neer.

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.366.299 2. Iedereen Beroemd En 1.299.086 3. Thuis En 1.281.334 4. Ten oorlog En 988.639 5. Liefde voor Muziek VTM 899.817 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 846.953 7. Familie VTM 748.909 8. Blokken En 703.325 9. Het Journaal 13.00 uur En 610.453 10. First Dates En 595.760 11. Helden van Hier: Corona VTM 574.917 12. Vandaag En 546.400 13. Gert Late Night - Lockdown VIER 482.304 14. VTM NIEUWS Update VTM 445.622 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 421.074 16. Topdokters Corona VIER 375.656 17. De Buurtpolitie VTM 364.898 18. Geubels en de Belgen VIER 333.318 19. Het Journaal Laat En 331.979 20. De Afspraak Canvas 328.853

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)