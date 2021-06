Kijkcijfers: maandag 31 mei 2021

Eindelijk mooi weer en dus trekt de Vlaming de tuin in. Hierdoor liggen de kijkcijfers van maandag wat lager. 'Thuis' bereikt nog ruimschoots een miljoen fans en de oproepaflevering van 'Boer zkt Vrouw' boeit ruim een half miljoen romantische zielen. De zoveelste herhaling van 'Geubels en de Belgen' levert Play4 toch een plaats in de top 20 op.

Maandag 17 mei 2021



1. THUIS EEN 1.103.873 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 882.279 3. DWARS DOOR DE MIDDELLANDSE ZEE EEN 791.734 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 708.465 5. NIEUWS 19U VTM VTM 574.073 6. FAMILIE VTM 544.590 7. BOER ZKT VROUW, BLIND VERLIEFD VTM 507.429 8. BLOKKEN EEN 502.270 9. CAMPUS CUP EEN 434.317 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 345.891 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 322.327 12. LISA VTM 303.055 13. ALLOO IN DE NACHT VTM 281.361 14. DAGELIJKSE KOST EEN 272.815 15. NIEUWS 13U VTM VTM 228.117 16. RECHT OP RECHT EEN 211.333 17. GEUBELS EN DE BELGEN PLAY4 179.908 18. DE BUURTPOLITIE VTM 171.723 19. HET EK VAN DE DUIVELS Canvas 170.946 20. DE AFSPRAAK Canvas 170.047

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

