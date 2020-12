Kijkcijfers: maandag 30 november 2020

Het afscheid van Martine Tanghe lokt een recordaantal van meer dan 2 miljoen kijkers naar 'Het Journaal' op En. 'VTM NIEUWS', dat ook aandacht besteedt aan ht nieuwsfeit van de dag, buigt eerbiedwaardig het hoofd. Alle kijkcijfers van de laatste maandag van november vind je hier.

Maandag 30 november 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 2.008.425 2. Iedereen Beroemd En 1.339.933 3. Thuis En 1.289.357 4. Zelfde Deur, 20 Jaar Later En 1.120.728 5. De Slimste Mens ter Wereld VIER 940.613 6. Blokken En 881.070 7. Familie VTM 653.651 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 612.528 9. Sara VTM 550.848 10. Het Journaal 13.00 uur En 511.131 11. First Dates En 444.036 12. Witse En 430.248 13. Cupido Ofzo VTM 417.345 14. Ooit Vrij VIER 344.306 15. De Buurtpolitie VTM 324.408 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 256.516 17. De Afspraak Canvas 256.424 18. De Luchtpolitie VTM 254.361 19. Sturm der Liebe VTM 207.017 20. Het Journaal Laat En 204.583

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

