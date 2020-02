Kijkcijfers: maandag 3 februari 2020

'Down the Road' doet het meteen weer. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen wipt over 'Het Journaal' naar de tweede plaats. Grootste slachtoffer: 'BEAT VTM'. Het programma moet 'Topdokters' laten voorgaan. En, nochtans veel besproken, maar 'Help, Mijn Borsten Staan Online' is geen hoogvlieger.

Maandag 3 februari 2020



1. Thuis En 1.114.983 2. Down The Road En 1.074.409 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.020.376 4. Iedereen Beroemd En 1.000.147 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 776.954 6. Blokken En 772.033 7. Familie VTM 712.882 8. 100 Dagen En 515.915 9. Dertigers En 495.666 10. Topdokters VIER 485.908 11. BEAT VTM VTM 439.468 12. Het Journaal 13.00 uur En 377.735 13. Axel Opgelicht VTM 334.360 14. De Buurtpolitie VTM 321.021 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 305.276 16. Het Journaal Laat En 303.077 17. Flikken Maastricht En 285.486 18. Extra Time Canvas 261.932 19. Blokken En 242.963 20. Help, Mijn Borsten Staan Online VIER 234.147

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)