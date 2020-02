Kijkcijfers: maandag 24 februari 2020

Maandag wordt er traditioneel veel televisie gekeken. Maar liefst vier miljoenentoppers, waaronder 'Down the Road', maken de dienst uit. Ook 'De MUG' start behoorlijk bij VTM n doet zelfs beter dan 'Topdokters'.

Maandag 24 februari 2020



1. Thuis En 1.128.492 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.101.133 3. Down the Road En 1.030.054 4. Iedereen Beroemd En 1.009.548 5. Blokken En 735.948 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 722.440 7. Familie VTM 672.223 8. De MUG VTM 485.178 9. Topdokters VIER 465.792 10. Het Journaal 13.00 uur En 438.334 11. 100 Dagen En 423.035 12. Beat VTM VTM 409.833 13. Vandaag En 373.581 14. De Buurtpolitie VTM 337.754 15. Flikken Maastricht En 314.884 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 300.909 17. Het Journaal Laat En 272.743 18. Extra Time Canvas 233.143 19. Help, Mijn Kind Kijkt Porno VIER 231.438 20. Wereldrecord Canvas 213.550

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

