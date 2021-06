Kijkcijfers: maandag 21 juni 2021

Méér dan 2 miljoen Vlamingen supporteren voor de Rode Duivels, een cijfer dat alle andere programma's van de maandag het nakijken geeft. 'VTM NIEUWS' boekt een mooi resultaat, 'Lisa' doet beter dan 'Familie'. Op Canvas wordt Noord-Macedonië-Nederland het best bekeken. 'Sturm der Liebe' zet VTM 2 in de tabel.

Maandag 21 juni 2021



1. VB. EK. SCHIFT - FINLAND/BELGIE EEN 2.154.940 2. VRT NIEUWS UPDATE EEN 1.036.094 3. NIEUWS 19U VTM VTM 838.891 4. HET JOURNAAL LAAT EEN 681.492 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 483.214 6. LISA VTM 451.139 7. VB. EK. SCHIFT - OEKRAINE/OOSTENRIJK EEN 434.515 8. FAMILIE VTM 361.703 9. VILLA SPORZA EEN 343.020 10. VB. EK. SCHIFT - NOORD-MACEDONIE/NEDERLAND Canvas 268.270 11. BLOKKEN EEN 241.688 12. NIEUWS 13U VTM VTM 236.956 13. DE BUURTPOLITIE VTM 221.964 14. RECHT OP RECHT EEN 221.295 15. STURM DER LIEBE VTM2 165.095 16. TER ZAKE Canvas 154.355 17. MET VIER IN BED VTM 135.085 18. DE WERELD VAN DE CHINEZEN Canvas 132.583 19. BORDER SECURITY (USA) VTM 131.584 20. JAPAN FROM ABOVE - JOURNEY TO TOKYO EEN 122.625

