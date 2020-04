Kijkcijfers: maandag 20 april 2020

De maandag telt de drie traditionele miljoenentoppers met daarna erg sterke scores voor 'Ten Oorlog' en 'Liefde voor Muziek'. Verder valt op dat de nieuwshonger in Vlaanderen groot blijft.

Maandag 20 april 2020



1. Thuis En 1.314.565 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.271.483 3. Iedereen Beroemd En 1.117.650 4. Ten Oorlog En 985.503 5. Liefde voor Muziek VTM 889.808 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 832.483 7. Familie VTM 746.676 8. Blokken En 740.826 9. First Dates En 614.852 10. Vandaag En 526.034 11. Helden van Hier: Corona VTM 509.251 12. Het Journaal 13.00 uur En 494.139 13. Gert Late Night - Lockdown VIER 457.353 14. VTM NIEUWS Extra VTM 378.449 15. Het Journaal Laat En 363.152 16. De Buurtpolitie VTM 361.522 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 357.439 18. VTM NIEUWS Update VTM 312.666 19. Aspe VTM 298.830 20. Geubels en de Belgen VIER 292.639

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)