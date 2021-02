Kijkcijfers: maandag 15 februari 2021

VTM blijft vasthouden aan maandag als fictiedag. Maar is dat wel een goed idee? Slechts 285.000 kijkers stemden af op 'Fair Trade', een serie die nochtans positieve reacties kreeg. Misschien zit de eerdere release op Streamz er voor iets tussen. 'Albatros' op Canvas, ook al in preview te zien, doet het een pak beter. Check hier alle kijkcijfers van maandag!

Maandag 15 februari 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.297.362 2. THUIS EEN 1.160.195 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 1.057.332 4. BLOKKEN EEN 852.697 5. NIEUWS 19U VTM VTM 781.398 6. KINDERZIEKENHUIS 24/7 EEN 734.946 7. FAMILIE VTM 714.833 8. LIEFDE VOOR MUZIEK VTM 708.412 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 487.587 10. OVER DE OCEAAN PLAY4 484.921 11. ALBATROS Canvas 450.684 12. LISA VTM 420.110 13. FIRST DATES EEN 391.732 14. STUKKEN VAN MENSEN PLAY4 342.057 15. DE AFSPRAAK Canvas 320.698 16. WINDKRACHT 10 EEN 318.158 17. DE BUURTPOLITIE VTM 302.415 18. NIEUWS 13U VTM VTM 291.832 19. FAIR TRADE VTM 285.476 20. HET JOURNAAL LAAT EEN 259.122

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

