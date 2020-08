Kijkcijfers: maandag 10 augustus 2020

Het warme weer zorgt er toch voor dat mensen binnen enige verkoeling zoeken waardoor er best wel veel televisie wordt gekeken. En en VTM verdelen de koek in de top 10 enkel doorkruist door 'Het Rad' van VIER. Op Canvas is 'Extra Time' de best scorende uitzending.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 10 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 814.179 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 715.074 3. Switch En 697.000 4. F.C. De Kampioenen VTM 688.848 5. Het Journaal 13.00 uur En 505.340 6. Sara VTM 472.254 7. Het Rad VIER 405.049 8. De Kotmadam VTM 368.504 9. Op Weg met Jan En 339.951 10. Het Journaal Laat En 338.945 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 331.835 12. De Zomer Van VTM 323.874 13. De Buurtpolitie VTM 296.665 14. Inside Taronga Zoo En 285.685 15. First Dates En 269.208 16. Extra Time Canvas 243.089 17. Huizenjagers VIER 211.314 18. Terzake Canvas 186.163 19. De Bunker VTM 177.157 20. Op Kot En 160.423

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!