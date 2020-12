Kijkcijfers: Kerstspecial 'F.C. De Kampioenen' best bekeken programma van 2020

Foto: Kris Van de Sande © VRT 2020

Het stond in de sterren geschreven... De Kerstspecial van 'F.C.De Kampioenen' ging records breken. En dat deed het ook! De VRT meldt dat de special niet alleen het eigen 'F.C.De Kampioenen'-record brak, maar ook dat van 2020!

Kampioen zijn is plezant en meer dan ooit. De Vlamingen genoten met volle teugen van de 'F.C. De Kampioenen' Kerstspecial die op kerstdag te zien was bij Eén. Met het uitgesteld kijken tot nog toe meegeteld, keken er al gemiddeld 2.283.418 Vlamingen naar de Kerstspecial, goed voor een marktaandeel van 66,3 procent.



'F.C. De Kampioenen' heeft een nieuw kijkcijferrecord beet. Met deze topcijfers is de kerstspecial niet alleen het meest bekeken programma van 2020. De 'F.C. De Kampioenen'-special komt ook met zekerheid in de officiële toplijst van het CIM (1997-nu) van best bekeken programma’s ooit.



Nog dit, de Vlamingen krijgen maar niet genoeg van de Kampioenen. De herhaling van de kerstspecial gisteren zondag 28/12 was nog eens goed voor gemiddeld 370.281 kijkers.

