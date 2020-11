Kijkcijfers: 'Het Journaal' van afgelopen vrijdag op één na best bekeken ooit

De Vlaming was er vrijdag op gebrand om goed en betrouwbaar geïnformeerd te worden over de nieuwe lockdown die er zat aan te komen. Gemiddeld 1.699.397 kijkers, goed voor een marktaandeel van 53,5 procent, stemden om 19u00 af op Eén.

Enkel op 27 maart eerder dit jaar keken er gemiddeld meer mensen: 1.748.370 kijkers, 57,5 procent marktaandeel. Ter vergelijking de top 5 van de meest bekeken journaals, allemaal in 2020:





27 maart 2020: 1.748.370 kijkers (57,5%)

30 oktober 2020: 1.699.397 kijkers (53,5%)

20 maart 2020: 1.625.377 kijkers (54,0%)

18 maart 2020: 1.581.692 kijkers (54,3%)

21 maart 2020: 1.579.559 kijkers (51,9%)

Ook topcijfers voor VRT NWS Instagramkanalen



Het nieuws over de nieuwe maatregelen werd niet alleen via televisie gevolgd. De radiojournaals brachten de klok rond de nieuwste updates. En Vlamingen van alle leeftijd vinden ook steeds meer hun weg naar de online kanalen van VRT NWS. Zo lieten de Instagramkanalen opmerkelijke topcijfers optekenen. De Instagram van VRT NWS heeft ondertussen ruim 200.000 volgers. En de account van NWS NWS NWS rondde de kaap van 100.000 volgers. Een knappe prestatie van NWS NWS NWS dat online nieuws op maat van tieners brengt. Op die manier weet VRT NWS nieuws te brengen bij het tienerpubliek dat bevattelijk nieuws wil bekijken waar en wanneer zij of hij dat wil.



