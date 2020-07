Kijkcijfers: donderdag 30 juli 2020

Weinig nieuws onder de zon op donderdag. En en VTM spelen haasje-over, VIER en Canvas klampen aan. Benieuwd naar de (zomerse) kijkcijfers? Je vindt ze allemaal hier.

Donderdag 30 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 769.604 2. Switch En 681.950 3. F.C. De Kampioenen En 665.849 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 609.511 5. Sara VTM 504.841 6. De Kotmadam VTM 462.684 7. Op Kot En 455.219 8. Het Journaal 13.00 uur En 402.586 9. Gentbrugge En 399.388 10. De Zomer Van VTM 393.578 11. Telefacts Zomer VTM 288.756 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 266.987 13. De Buurtpolitie VTM 259.490 14. The Secret Life Of The Zoo En 258.303 15. Terzake Canvas 248.651 16. Salamander En 244.064 17. Topdokters VIER 186.691 18. Vermist VTM 170.419 19. De Amazone: Weg met het Bos Canvas 169.923 20. Schatten van Mensen VIER 136.828

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)