Kijkcijfers: donderdag 27 februari 2020

'Expeditie Robinson' scoort naar VIER-normen behoorlijk en landt op een 14de plaats. De laatste 'Vandaag over een Jaar' bekleedt een plek in de top 5 en 'Raymond!' gaat nipt 'Alloo in de Nacht' vooraf.

Donderdag 27 februari 2020



1. Thuis En 1.098.280 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.098.280 3. Iedereen Beroemd En 807.455 4. Blokken En 669.274 5. Vandaag over een Jaar En 659.429 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 646.238 7. Familie VTM 629.242 8. Voetbal: Europa League - Manchester U. - Club Brug Canvas 517.204 9. Raymond! En 445.829 10. Alloo in de Nacht VTM 431.624 11. Het Journaal 13.00 uur En 425.420 12. Holland-Belgi VTM 387.292 13. Vandaag En 329.818 14. Expeditie Robinson VIER 329.083 15. Voetbal: Europa League - Gent-AS Roma (2/2) Ketnet 299.940 16. Flikken Maastricht En 295.342 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 292.803 18. Voetbal: Europa League - Gent-AS Roma (1/2) Canvas 289.457 19. De Buurtpolitie VTM 267.667 20. Auwch_ VIER 205.506

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)