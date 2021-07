Kijkcijfers: donderdag 22 juli 2021

Benieuwd hoe de kijkcijfers er zullen uitzien vanaf de start van de Olympische Spelen, want voorlopig lijkt het stilte voor de storm met hl matige kijkcijfers. Wil je weten of jouw favoriete programma goed gescoord heeft? Check het snel!

Donderdag 22 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 705.918 2. SWITCH EEN 651.091 3. NIEUWS 19U VTM VTM 563.161 4. FC DE KAMPIOENEN EEN 558.182 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 407.694 6. THE AMERICAN DREAM XL EEN 350.571 7. TEAM BELGYM, 2021 EEN EVENWICHTSOEFENING EEN 307.580 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 287.058 9. WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 247.102 10. NIEUWS 13U VTM VTM 219.969 11. DE KOTMADAM VTM 202.174 12. MARRY ME, MARRY MY FAMILY EEN 195.275 13. WITSE EEN 181.946 14. DE BUURTPOLITIE VTM 171.097 15. TER ZAKE Canvas 155.386 16. DARTS. WK VTM2 143.006 17. DE OMGEKEERDE WERELD VTM 133.603 18. SAFETY FIRST VTM 125.440 19. STURM DER LIEBE VTM2 122.412 20. THUIS EEN 108.857

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

