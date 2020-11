Kijkcijfers: donderdag 19 november 2020

De volledige top vijf bestaat weer uit miljoenencijfers. De laatste 'Vandaag' lokt dik 600.000 kijkers en ook 'Blokken' blijft goed scoren. 'VTM NIEUWS' trekt de VTM-avond. Bij VIER haalt 'Justice For All' net geen 320.000 kijkers. Canvas dankt zijn actuaprogramma's.

1. Thuis En 1.222.502 2. Geubels en de Hollanders En 1.199.365 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.127.075 4. De Slimste Mens ter Wereld VIER 1.036.436 5. Iedereen Beroemd En 1.018.515 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 811.706 7. Blokken En 783.234 8. Familie VTM 685.195 9. Vandaag En 608.156 10. Sara VTM 562.689 11. Het Journaal 13.00 uur En 496.765 12. Alloo bij de Wegpolitie VTM 454.163 13. Witse En 418.107 14. Mijn Keuken Mijn Restaurant VTM 408.833 15. Justice For All VIER 319.994 16. De Buurtpolitie VTM 313.275 17. Het Journaal Laat En 305.808 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 299.231 19. De Afspraak Canvas 271.754 20. Terzake Canvas 224.059

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

