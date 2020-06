Kijkcijfers: donderdag 18 juni 2020

'Het Journaal', 'Switch' en 'Iedereen Beroemd' bezetten de eerste drie plaatsen. Zonder een miljoen kijkers. 'De Campus Cup' bereikt donderdag plaats 12 en naar 'Sporza Retro' kijken nog ruim 230.000 sporfans. Alle cijfers van donderdag vind je hier.

Donderdag 18 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 911.990 2. Switch En 815.574 3. Iedereen Beroemd En 805.123 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 587.601 5. Blokken En 582.229 6. First Dates En 580.418 7. Sara VTM 453.007 8. Kamal Kharmach, de schaamte voorbij En 381.030 9. Het Journaal 13.00 uur En 331.549 10. Wat Als? VTM 292.378 11. Het Journaal Laat En 283.381 12. De Campus Cup Canvas 280.466 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 278.254 14. Telefacts Zomer VTM 274.271 15. Witse En 270.318 16. De Afspraak Canvas 239.270 17. Sporza Retro Canvas 232.918 18. De Buurtpolitie VTM 222.951 19. De Kust is Veilig VIER 204.114 20. I Am Wrath Q2 197.471

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)