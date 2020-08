Kijkcijfers: donderdag 13 augustus 2020

Met ruim 810.000 kijkers is 'Het Journaal' het best bekeken programma van de dag. Wielrennen scoort een tiende plek en 'Het Rad' draait op plaats zeven. Dit zijn alle kijkcijfers van donderdag 13 augustus 2020.

Donderdag 13 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 810.127 2. F.C. De Kampioenen En 747.871 3. Switch En 720.640 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 713.413 5. Sara VTM 490.911 6. Het Journaal 13.00 uur En 453.292 7. Het Rad VIER 452.939 8. De Kotmadam VTM 439.757 9. Gentbrugge En 429.851 10. Wielrennen: Dauphin-Libr - rit 2 En 405.939 11. Het Journaal Laat En 364.613 12. De Zomer Van VTM 341.417 13. De Buurtpolitie VTM 314.666 14. First Dates En 293.394 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 286.777 16. The Secret Life Of The Zoo En 272.964 17. Topdokters VIER 237.764 18. Telefacts Zomer VTM 228.315 19. Huizenjagers VIER 213.683 20. Professor T. En 206.912

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

