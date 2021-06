Kijkcijfers: donderdag 10 juni 2021

'Thuis' staat ook bij de voorlaatste aflevering eenzaam aan de top. 'Familie' doet het niét goed op het tijdelijke, nieuwe tijdstip, terwijl 'Lisa' ongeveer stabiel blijft. De finale van 'Campus Cup' scoort net geen half miljoen fans en op Canvas gaat 'De Afspraak' met de eer van best bekeken programma lopen. Play4 heeft het zonder sterkhouders moeilijk om aan te klampen.

Donderdag 10 juni 2021



1. THUIS EEN 1.135.767 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 778.881 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 621.234 4. NIEUWS 19U VTM VTM 500.279 5. BLOKKEN EEN 499.811 6. CAMPUS CUP EEN 493.810 7. FAMILIE VTM 418.459 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 373.749 9. LISA VTM 364.905 10. VOOR DE AFTRAP EEN 340.545 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 265.647 12. DAGELIJKSE KOST EEN 263.546 13. MET VIER IN BED VTM 225.496 14. NIEUWS 13U VTM VTM 207.996 15. DE AFSPRAAK Canvas 201.767 16. WIELRENNEN. BALOISE BELGIUM TOUR - RIT 2 KNOKKE-HE EEN 186.976 17. TER ZAKE Canvas 134.599 18. HET ZAAD VAN KARBAAT Canvas 129.594 19. HET LICHAAM VAN COPPENS VTM 125.103 20. FOR THE LOVE OF DOGS EEN 124.240

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

