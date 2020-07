Kijkcijfers: dinsdag 30 juni 2020

De kijkcijfers van dinsdag hebben een dagje vertraging opgelopen. 'Het Journaal' strandt op een zucht van het miljoen kijkers, ook 'Dwars door Oceanië' blijft goed scoren. 'Sara' behoudt haar fans en VIER komt nog eens piepen met een aflevering van 'Navy NCIS'.

Dinsdag 30 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur Eén 957.137 2. Dwars door Oceanië Eén 877.017 3. Switch Eén 838.551 4. F.C. De Kampioenen Eén 809.474 5. Vive la Vie! Eén 676.730 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 642.206 7. Sara VTM 539.151 8. Het Journaal Laat Eén 502.063 9. De Kotmadam VTM 496.678 10. Het Journaal 13.00 uur Eén 363.044 11. The Dog House Eén 330.104 12. Allerbeste Kijkers VTM 321.136 13. Witse Eén 314.452 14. De Buurtpolitie VTM 261.132 15. Telefacts Zomer VTM 260.366 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 221.665 17. Kinderen van de Kolonie Canvas 196.946 18. Chateau Meiland VIJF 191.243 19. Terzake Canvas 164.612 20. Navy NCIS VIER 157.497

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)