Kijkcijfers: 'BEAT VTM' in vrije val

Het door VTM groots aangekondigde en veelvuldig geteasede programma 'BEAT VTM' is (voorlopig) nog niet geworden wat de zender er van verwachtte. De kijkcijfers boeren elke aflevering verder achteruit.

Naar de eerste aflevering, het olieworstelen met Guga Baúl, keken zo'n 550.000 mensen. De kapperskunsten van Kürt Rogiers lokten nog 440.000 kijkers en afgelopen maandag, het apneuduiken met Julie Van den Steen, kon nog maar 390.000 mensen boeien.

De tegenvallende resultaten van 'BEAT VTM' zijn goed nieuws voor de concurrentie. Bij VIER kan 'Topdokters' profiteren met een puike 600.000 kijkers. En uiteraard scoort Eén volop met het derde seizoen van 'Down the Road'. Dat programma met Dieter Coppens gaat al twee weken vlot over het miljoen kijkers.

Waarom 'BEAT VTM' niet aanslaat, is niet meteen duidelijk. Maar er zijn misschien wel enkele verklaringen. Het programma haalde de mosterd bij het immens populaire 'Wauters vs. Waes' van enkele jaren geleden en wordt ook door een deel dezelfde mensen gemaakt. Maar waar bij 'Wauters vs. Waes' de spanningsboog zowat over de hele aflevering zat verspreid, zit in 'BEAT VTM' de uiteindelijke uitdaging pas op het einde. De kijker moet dus héél lang op zijn honger zitten. In tijden van streaming en snelle Youtube-filmpjes is 'BEAT VTM' misschien gewoon te traag. Afwachten hoe het met de komende aflevering zal verlopen.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht