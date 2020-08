Kijkcijfers: 7, 8 en 9 augustus 2020

Veel aandacht dit weekend voor Europees voetbal en uiteraard de wielerkunsten van Wout Van Aert in Milaan-San Remo. Ook de nieuwsuitzendingen werden gretig gevolgd. Ontdek alle kijkcijfers van afgelopen weekend.

Vrijdag 7 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 797.224 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 658.953 3. F.C. De Kampioenen En 633.788 4. Switch En 581.577 5. Op Kot En 484.298 6. Het Journaal 13.00 uur En 474.679 7. Voetbal: Champions League - Man. City-R. Madrid VIER 438.882 8. De Kotmadam VTM 434.698 9. Vera En 411.342 10. Sara VTM 401.422 11. Het Journaal Laat En 379.425 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 346.649 13. De Buurtpolitie VTM 273.035 14. Voetbal: Champions League VIER 264.233 15. Terzake Canvas 187.116 16. The Chefs Brigade En 183.073 17. Voetbal: Champions League - studio VIER 175.853 18. Border Security VTM 174.570 19. Johnny English VTM 170.356 20. Familie VTM 137.539

Zaterdag 8 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 825.206 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 686.983 3. Milaan-San Remo VTM 638.097 4. F.C. De Kampioenen En 600.652 5. Het Journaal 13.00 uur En 522.346 6. Britain s Busiest Airport Heathrow En 487.383 7. De 25 VTM 369.406 8. Het Journaal Laat En 348.618 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 315.583 10. Asterix Aux Jeux Olympiques En 302.471 11. Voetbal: Champions League - Barcelona-Napels Q2 252.399 12. Wij, Heren van Zichem En 227.081 13. Annie VTM 210.992 14. Endeavour En 187.956 15. South Africa: Land Of The Giants En 183.599 16. Witse En 181.942 17. De Week van Bruzz En 166.179 18. Craith Canvas 151.266 19. Vranckx Canvas 140.028 20. Dieren in Nesten En 136.773

Zondag 9 augustus 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 830.711 2. Het Journaal 13.00 uur En 602.037 3. Drukte in de Dierentuin En 567.190 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 540.535 5. De Blacklist En 467.404 6. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 352.942 7. De Slapende Reus tussen Nete en Aa En 349.302 8. Het Journaal Laat En 345.350 9. Hasta La Vista En 339.577 10. Animal Rescue School En 279.018 11. Patrouille Linkeroever VTM 277.685 12. 3 Days To Kill VTM 254.731 13. Dieren in Nesten En 219.585 14. Inspector Morse En 203.493 15. De Zomer van 69 En 187.365 16. Ancient Superstructures: de Mont-Saint-Michel Canvas 160.543 17. De Playlist En 147.789 18. Once Upon A Time in the West CAZ 137.770 19. The Lord Of The Rings II VIER 123.694 20. Expedition With Steve Backshall Canvas 112.454

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

