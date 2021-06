Kijkcijfers: 4, 5 en 6 juni 2021

'Thuis' is de winnaar van het weekend, op de hielen gezeten door de Rode Duivels op zondag. Vlaanderen lacht zaterdag graag mee met 'Viva Vermeire' en 'F.C. De Kampioenen'. Play4 kan niet scoren in het weekend. Meer weten? Check snel alle cijfers!

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 4 juni 2021



1. THUIS EEN 1.202.001 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.068.745 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 944.237 4. VERA EEN 721.776 5. NIEUWS 19U VTM VTM 662.628 6. FAMILIE VTM 532.844 7. VRT NIEUWS UPDATE EEN 474.843 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 393.208 9. HET JOURNAAL LAAT EEN 318.840 10. VTM NIEUWS FLASH VTM 292.483 11. NIEUWS 13U VTM VTM 221.849 12. THE HEAT VTM 219.368 13. DE AFSPRAAK Canvas 217.566 14. BLOKKEN EEN 210.764 15. WIELRENNEN. DAUPHINE LIBERE - RIT 6 LORIOL-SUR-DRO EEN 209.453 16. DAGELIJKSE KOST EEN 169.876 17. TER ZAKE Canvas 159.216 18. RECHT OP RECHT EEN 158.778 19. TAKEN 3 VTM2 136.411 20. STURM DER LIEBE VTM2 126.721

Zaterdag 5 juni 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 878.748 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 651.737 3. THE SECRET LIFE OF THE ZOO EEN 508.271 4. VIVA VERMEIRE VTM 506.942 5. NIEUWS 19U VTM VTM 491.325 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 471.698 7. IEDEREEN BEROEMD EEN 459.704 8. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 448.168 9. TORPEDO VTM 415.781 10. WIELRENNEN. DAUPHINE LIBERE - RIT 7 SAINT-MARTIN-L EEN 363.960 11. WIELRENNEN. DWARS DOOR HAGELAND EEN 336.719 12. BLOKKEN EEN 300.426 13. NIEUWS 13U VTM VTM 236.777 14. SAVING PRIVATE RYAN EEN 228.904 15. PETRA Canvas 209.733 16. DE MARKT EEN 162.406 17. VILLA POLITICA EEN 159.585 18. VRANCKX Canvas 148.976 19. RIJKER DAN JE DENKT? VTM 128.115 20. DIE HARD WITH A VENGEANCE VTM 110.457

Zondag 6 juni 2021



1. VB. VRIEND - BELGIE/KROATIE VTM 1.161.159 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 719.557 3. SPORTWEEKEND EEN 702.871 4. VB. VRIEND - STUDIO VTM 501.116 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 465.466 6. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 436.356 7. NIEUWS 19U VTM VTM 418.890 8. MAX EEN 416.964 9. WIELRENNEN. ELFSTEDENRONDE EEN 328.279 10. WIELRENNEN. DAUPHINE LIBERE - RIT 8 LA LECHERE-LES EEN 324.859 11. DE ZEVENDE DAG EEN 287.282 12. DE PFAFFS VTM 254.202 13. HET JOURNAAL LAAT EEN 236.582 14. DAGELIJKSE KOST EEN 221.416 15. NIEUWS 13U VTM VTM 207.140 16. TELEFACTS VTM 173.707 17. GREAT AMERICAN RAILROAD JOURNEYS EEN 156.015 18. BASKET. BK (S.) EEN 155.766 19. F1. WK. GP. AZERBEIDZJAN (S.) EEN 142.439 20. CHEETAH FAMILY & ME Canvas 109.148

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!