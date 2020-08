Kijkcijfers: 31 juli & 1 en 2 augustus 2020

Zowel de koers als het voetbal waren dit weekend terug van lang weggeweest. En dat daar veel volk zat op te wachten, bewijzen de kijkcijfers van zaterdag. Zondag stond dan weer in het teken van de 80-jarige Will Tura. Alle kijkcijfers van het weekend vind je hier!

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 31 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 722.455 2. Switch En 646.273 3. F.C. De Kampioenen En 610.555 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 587.957 5. Op Kot En 452.125 6. Sara VTM 409.466 7. De Kotmadam VTM 391.108 8. Het Journaal 13.00 uur En 370.882 9. Unforgotten En 352.628 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 300.300 11. De Buurtpolitie VTM 277.575 12. Het Journaal Laat En 270.797 13. Terzake Canvas 230.007 14. 2012 VTM 220.692 15. The Chefs Brigade En 183.443 16. Border Security VTM 133.863 17. De Playlist En 124.020 18. Familie VTM 122.859 19. The Last Stand Q2 120.488 20. Sturm der Liebe Vitaya 113.510

Zaterdag 1 augustus 2020



1. Voetbal: Beker van Belgi - finale En 872.568 2. Het Journaal 19.00 uur En 832.188 3. Wielrennen: Strade Bianche (heren) En 667.977 4. Voetbal: Beker van Belgi (studio) En 561.535 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 477.060 6. Wielrennen: Strade Bianche (dames) En 398.205 7. Het Journaal 13.00 uur En 373.344 8. De 25 VTM 362.747 9. Dieren in Nesten En 331.717 10. Het Journaal Laat En 302.874 11. Frozen VTM 259.843 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 255.778 13. Endeavour En 191.848 14. Killers VTM 172.427 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 148.907 16. The Mask Of Zorro VIER 116.136 17. Death In Paradise En 114.866 18. Vranckx Canvas 113.150 19. Topdokters VIER 102.398 20. Aspe CAZ 102.371

Zondag 2 augustus 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 691.794 2. Will Tura: Hoop Doet Leven En 618.840 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 611.599 4. Het Journaal Laat En 602.825 5. Het Journaal 13.00 uur En 560.923 6. Drukte in de Dierentuin En 530.249 7. Will Tura 80 Jaar VTM 523.070 8. De Blacklist En 442.685 9. Patrouille Linkeroever VTM 371.734 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 355.603 11. Le Jardin Extraordinaire En 285.391 12. Witse En 235.815 13. Animal Rescue School En 230.727 14. De Zomer Van VTM 220.830 15. Wij, Heren van Zichem En 218.454 16. Inspector Morse En 199.692 17. The Lord Of The Rings II VIER 164.630 18. Formule 1: GP Groot-Brittanni En 152.402 19. Britain s Got Talent Q2 126.726 20. Percy Jackson & The Lightning Thief VTM 120.487

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!