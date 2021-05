Kijkcijfers: 30 april & 1 en 2 mei 2021

Zondag is de familie Planckaert terug op En en ze zorgen direct voor een miljoen kijkers. De Battle-aflevering van 'The Voice van Vlaanderen' kent een dipje en zaterdag trekt het vernieuwde 'Vlaanderen Vakantieland' meteen bijna 600.000 kijkers.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 30 april 2021



1. THUIS EEN 1.165.157 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.000.622 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 880.105 4. THE VOICE VAN VLAANDEREN - THE BATTLE VTM 816.703 5. BLOKKEN EEN 666.236 6. NIEUWS 19U VTM VTM 623.003 7. FAMILIE VTM 591.138 8. BLOODLANDS EEN 491.829 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 438.429 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 366.774 11. LISA VTM 344.299 12. DAGELIJKSE KOST EEN 338.324 13. 09/01/2001 VTM 274.781 14. NIEUWS 13U VTM VTM 210.435 15. RECHT OP RECHT EEN 203.309 16. DE AFSPRAAK Canvas 192.857 17. DE BUURTPOLITIE VTM 183.009 18. VB. BK - ANTWERPEN/GENK ELEVEN PRO LEAGUE 1 171.391 19. TER ZAKE Canvas 160.649 20. RIVIERA EEN 134.490

Zaterdag 1 mei 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 949.820 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 630.321 3. NIEUWS 19U VTM VTM 625.347 4. DE 25 VTM 582.109 5. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 581.900 6. IEDEREEN BEROEMD EEN 551.309 7. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 520.048 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 479.727 9. LEGO MASTERS VTM 418.899 10. DEAR FRANKIE EEN 337.011 11. SERENGETI EEN 291.883 12. HET JOURNAAL LAAT EEN 280.391 13. DES Canvas 258.087 14. NIEUWS 13U VTM VTM 224.842 15. THE EQUALIZER 2 VTM2 222.118 16. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 215.636 17. VRANCKX Canvas 211.575 18. MIDSOMER MURDERS EEN 203.296 19. DE MARKT EEN 187.802 20. RECHT OP RECHT EEN 182.973

Zondag 2 mei 2021



1. DE MOL PLAY4 1.139.047 2. CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.096.801 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 894.536 4. SPORTWEEKEND EEN 745.313 5. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 693.197 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 644.375 7. HELDEN VAN HIER, DE KUST VTM 501.231 8. NIEUWS 19U VTM VTM 489.252 9. HOMMES, ANIMAUX, NATURE EEN 408.881 10. GREAT ASIAN RAILWAY JOURNEYS EEN 399.414 11. DE ZEVENDE DAG EEN 383.325 12. VB. BK - CL.BRUGES/ANDERLECHT ELEVEN PRO LEAGUE 1 335.535 13. NIEUWS 13U VTM VTM 322.032 14. HET JOURNAAL LAAT EEN 262.391 15. DAGELIJKSE KOST EEN 255.350 16. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 240.605 17. BLIND GEKOCHT PLAY4 219.534 18. DIEREN IN NESTEN EEN 202.268 19. INSPECTOR MORSE EEN 191.835 20. VB. BK - STUDIO ELEVEN PRO LEAGUE 1 171.692

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!