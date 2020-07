Kijkcijfers: 3, 4 en 5 juli 2020

Zomer op je tv, dus geen miljoenentoppers te bespeuren. Winnaar van het weekend is 'Het Journaal' op zondag dat strandt op een zucht van de 900.000 kijkers. Alle kijkcijfers van het weekend vind je hier.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 3 juli 2020



1. Switch En 755.019 2. Het Journaal 19.00 uur En 691.172 3. Dwars door Oceani En 661.909 4. FC De Kampioenen En 640.841 5. Midsomer Murders En 536.918 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 462.793 7. Sara VTM 455.811 8. De Kotmadam VTM 406.570 9. Het Journaal Laat En 372.965 10. The Huntsman - Winter s War VTM 317.461 11. The Cruise En 280.792 12. Het Journaal 13.00 uur En 264.101 13. Witse En 253.161 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 219.053 15. De Buurtpolitie VTM 194.320 16. Flodder Q2 176.731 17. Terzake Canvas 161.575 18. Stacey Dooley - bij de levenslang gestraften Canvas 133.631 19. The Breakfast Club Canvas 125.389 20. The World s Best VIER 121.775

Zaterdag 4 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 849.336 2. Dwars Door Oceani En 707.035 3. F.C. De Kampioenen En 656.538 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 518.901 5. Britain s Busiest Airport Heathrow En 512.900 6. De 25 VTM 413.444 7. Het Journaal Laat En 384.427 8. Het Journaal 13.00 uur En 381.128 9. My Big Fat Greek Wedding En 366.212 10. Witse En 337.318 11. Christopher Robin VTM 298.858 12. My Family and the Galapagos En 288.520 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 223.475 14. Villa Politica En 191.338 15. Cardinal Canvas 167.495 16. Expeditie Pairi Daiza VTM 166.508 17. Vranckx Canvas 162.631 18. Wielrennen: Ronde van Frankrijk (virtueel) - rit 1 En 125.108 19. The Descendants VTM 120.260 20. De Week van Bruzz En 119.465

Zondag 5 juli 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 893.275 2. Flikken Maastricht En 771.385 3. De Blacklist En 709.856 4. Drukte in de Dierentuin En 704.692 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 551.146 6. Het Journaal 13.00 uur En 439.079 7. Het Journaal Laat En 355.876 8. Bears About The House En 354.277 9. Rick Stein s Secret France En 347.099 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 314.474 11. Le Jardin Extraordinaire En 307.192 12. Patrouille Linkeroever VTM 305.630 13. The Beach VTM 270.664 14. Wij, Heren van Zichem En 264.070 15. Sporza Retro En 192.015 16. The Hobbit: An Unexpected Journey VIER 171.294 17. Britain s Got Talent Q2 169.509 18. Le Petit Baigneur VTM 161.610 19. Wielrennen: Ronde van Frankrijk (virtueel) - rit 2 En 147.269 20. Wielrennen: Ronde van Frankrijk (virtueel) - rit 2 En 132.651

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)