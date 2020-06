Kijkcijfers: 29, 30, 31 mei en 1 juni 2020

Het lange weekend heeft slechts 1 miljoenentopper opgeleverd. Het is duidelijk: de kijkcijfers vallen stilaan weer in hun normale (zomerse) plooi. Alle tabellen van de afgelopen dagen vind je hier.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 29 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 903.835 2. Iedereen Beroemd En 688.360 3. The Brokenwood Mysteries En 601.899 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 585.540 5. Blokken En 547.907 6. Sara VTM 510.474 7. Het Journaal 13.00 uur En 392.221 8. Bad Trip VTM 309.911 9. VTM NIEUWS Update VTM 283.390 10. Temptation Island VIJF 257.175 11. Riviera En 246.731 12. Het Journaal Laat En 242.639 13. De Ridder En 238.950 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 222.725 15. De Buurtpolitie VTM 205.311 16. De Afspraak Canvas 203.168 17. Die Another Day Q2 199.185 18. Terzake Canvas 155.200 19. Naked Attraction VIJF 146.761 20. Allied VTM 141.341

Zaterdag 30 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 757.616 2. LEGO MASTERS VTM 593.686 3. F.C. De Kampioenen En 573.267 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 534.015 5. Britain s Busiest Airport Heathrow En 462.949 6. Iedereen Beroemd En 450.630 7. De 25 VTM 443.332 8. Het Journaal 13.00 uur En 369.919 9. Philadelphia En 304.870 10. Spy in the Wild: The Islands En 301.323 11. Het Journaal Laat En 295.083 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 275.055 13. Before We Die Canvas 194.425 14. Ant-Man and the Wasp Q2 178.149 15. De Ridder En 170.715 16. The Boss VTM 158.928 17. Beestig VTM 144.307 18. Villa Politica En 133.677 19. Nachtwacht Canvas 132.078 20. Vranckx & de Nomaden Canvas 120.172

Zondag 31 mei 2020

1. Reizen Waes Japan En 1.219.975 2. Het Journaal 19.00 uur En 938.939 3. Flikken Maastricht En 828.852 4. The Secret Life Of The Zoo En 709.604 5. Lili en Marleen VTM 492.050 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 474.115 7. Michal Palin in North Korea En 461.532 8. Het Journaal Laat En 409.280 9. Het Journaal 13.00 uur En 406.944 10. Hommes, Animaux, Nature En 244.081 11. Dagelijkse Kost En 234.675 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 225.776 13. World War Z VTM 219.242 14. First Dates En 164.459 15. Wij, Heren van Zichem En 159.949 16. Groeten Uit VTM 155.163 17. Lost Kingdoms Of The Black Pharaohs Canvas 145.846 18. Pano En 141.175 19. Britain s Got Talent Q2 141.124 20. Poirot En 140.628

Maandag 1 juni 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 962.889 2. Spoed 24/7 En 927.072 3. Iedereen Beroemd En 737.940 4. Komen Te Gaan En 602.505 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 566.873 6. Sara VTM 538.077 7. Blokken En 513.332 8. Het Journaal 13.00 uur En 450.538 9. Helden van Hier: In de Lucht VTM 434.391 10. Het Journaal Laat En 357.596 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 350.513 12. Band Of Brothers En 322.625 13. Liefde voor Muziek VTM 313.794 14. De Ridder En 269.123 15. De Buurtpolitie VTM 245.716 16. De Campus Cup Canvas 245.295 17. World s Most Luxurious VIER 230.423 18. Abduction Q2 190.587 19. Belga Sport Canvas 175.173 20. Het Anti Vaccin Canvas 174.786

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)