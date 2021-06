Kijkcijfers: 25, 26 en 27 juni 2021

Bijna 2,5 miljoen fans volgen de Rode Duivels tegen Portugal op Eén. Het hoeft niet gezegd dat het daarmee hét topprogramma van het weekend is geworden. Ook de live verslaggeving van de Ronde van Frankrijk is goed van start gegaan. Alle kijkcijfers van het afgelopen weekend vind je hier.

Vrijdag 25 juni 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 869.433 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 685.445 3. VERA EEN 602.022 4. FAMILIE VTM 568.794 5. NIEUWS 19U VTM VTM 539.794 6. BLOKKEN EEN 482.870 7. LISA VTM 444.711 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 389.837 9. VILLA SPORZA EEN 327.033 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 274.770 11. DAGELIJKSE KOST EEN 257.121 12. RECHT OP RECHT EEN 219.832 13. NIEUWS 13U VTM VTM 212.866 14. DE BUURTPOLITIE VTM 187.230 15. TER ZAKE Canvas 154.435 16. THUIS EEN 134.810 17. DIE HARD 4.0 VTM2 126.027 18. BORDER SECURITY (USA) VTM 124.253 19. STURM DER LIEBE VTM2 115.490 20. ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUES EEN 114.854

Zaterdag 26 juni 2021



1. VB. EK. 1/8F - ITALIE/OOSTENRIJK EEN 807.045 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 588.056 3. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 1 BREST>LAND EEN 512.246 4. VILLA SPORZA EEN 489.206 5. VB. EK. 1/8F - WALES/DENEMARKEN Canvas 417.568 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 413.220 7. NIEUWS 19U VTM VTM 408.890 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 380.760 9. ALLEMAAL CHRIS VTM 329.123 10. IEDEREEN BEROEMD EEN 326.235 11. VRANCKX Canvas 230.646 12. NIEUWS 13U VTM VTM 195.504 13. BASKET. EK. 1/2F D. - SERVIE/BELGIE Canvas 186.232 14. INDIA'S WILD KARNATAKA EEN 154.432 15. ANNIE (2014) VTM 145.268 16. THE OTHER WOMAN VTM2 94.784 17. LA COURSE, RONDE VAN FRANKRIJK EEN 85.474 18. THE DEPARTED PLAY4 81.486 19. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 1 BREST>LAND Canvas 71.087 20. RIJKER DAN JE DENKT? VTM 68.989

Zondag 27 juni 2021



1. VB. EK. 1/8F - BELGIE/PORTUGAL EEN 2.449.938 2. HET JOURNAAL LAAT EEN 981.640 3. VB. EK. 1/8F - NEDERLAND/TSJECHIE Canvas 728.451 4. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 2 PERROS-GUI EEN 623.499 5. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 599.340 6. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 575.618 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 562.462 8. VILLA SPORZA EEN 447.406 9. TIEN OM TE ZIEN - DE ZOMER VAN 1992 VTM 429.931 10. NIEUWS 19U VTM VTM 366.085 11. PAARDENSPORT. JUMPING. KNOKKE EEN 287.555 12. DE ZEVENDE DAG EEN 276.764 13. DAGELIJKSE KOST EEN 259.075 14. NIEUWS 13U VTM VTM 199.692 15. THE PLANETS - THE GODFATHER, JUPITER Canvas 152.105 16. FBI PLAY5 80.784 17. TELEFACTS VTM 70.235 18. CRIMINAL MINDS PLAY5 69.449 19. BASKET. EK. D. - WIT-RUSLAND/BELGIE KETNET 68.796 20. LEGO MASTERS VTM 63.888

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

