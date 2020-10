Kijkcijfers: 23, 24 en 25 oktober 2020

Acht programma's scoren dit weekend een miljoenenpubliek. Uitschieters zijn 'The Masked Singer' en 'Chteau Planckaert'. De Planckaerts verbreken alweer hun eigen record. 'Undercover' levert met ruim 1,25 miljoen kijkers eveneens een puike prestatie.

Vrijdag 23 oktober 2020



1. The Masked Singer VTM 1.450.016 2. Thuis En 1.192.054 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.162.235 4. Iedereen Beroemd En 993.208 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 856.655 6. Familie VTM 740.535 7. Blokken En 713.360 8. Sara VTM 537.127 9. Het Journaal 13.00 uur En 505.218 10. The Deceived En 452.031 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 305.880 12. The Good Doctor VTM 295.543 13. De Afspraak Canvas 291.790 14. De Buurtpolitie VTM 274.649 15. Het Journaal Laat En 247.312 16. Huizenjagers VIER 216.260 17. Dieren in Nesten VTM 207.202 18. Terzake Canvas 206.088 19. Keeping Faith En 203.864 20. Sturm der Liebe VTM 189.668

Zaterdag 24 oktober 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.002.206 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 781.835 3. F.C. De Kampioenen En 766.132 4. De 25 VTM 604.693 5. Iedereen Beroemd En 603.170 6. Animal Airport En 546.301 7. Het Journaal 13.00 uur En 457.368 8. Autumn in New York En 368.686 9. Veldrijden: Ruddervoorde (samenvating) En 363.698 10. Cardinal Canvas 314.514 11. The Mummy VTM 311.803 12. Wielrennen: Vuelta - Rit 5 En 291.636 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 282.167 14. Het Journaal Laat En 281.792 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 265.083 16. Dieren in Nesten En 238.955 17. Vranckx & de Nomaden Canvas 219.067 18. Sports Late Night VIER 178.237 19. De Markt En 176.434 20. OHL-Club Brugge Eleven Pro League 1 165.967

Zondag 25 oktober 2020

1. Chteau Planckaert En 1.634.007 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.311.827 3. Undercover En 1.250.499 4. Sportweekend En 1.132.208 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 837.114 6. Code van Coppens VTM 666.827 7. Het Journaal 13.00 uur En 632.728 8. Dagelijkse Kost En 553.689 9. Wielrennen: Vuelta - Rit 6 En 489.760 10. De Zevende Dag En 479.528 11. Great Asian Railway Journeys En 474.801 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 429.441 13. Motorcross: MXGP Lommel En 402.624 14. Het Journaal Laat En 384.700 15. Tennis: European Open En 318.109 16. Quantum Of Solace VTM 232.313 17. Faroek VTM 195.248 18. De Anderhalve Meter Show VIER 191.241 19. Trump, The White House Years - A Dirty Business Canvas 188.353 20. Sports Late Night VIER 187.565

