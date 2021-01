Kijkcijfers: 22, 23 en 24 januari 2021

Het weekend klokt af op zeven miljoenentoppers. Winnaar van het het weekend is alweer 'Reizen Waes: Vlaanderen'. De ontknoping van 'Sara' op zondag is goed voor 471.000 kijkers. 'F.C. De Kampioenen' blijft op zaterdag zijn rol als publiekslieveling waarmaken.

Vrijdag 22 januari 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.259.974 2. THUIS EEN 1.236.359 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 1.096.358 4. NIEUWS 19U VTM VTM 754.307 5. BLOKKEN EEN 743.513 6. SARA VTM 602.122 7. FAMILIE VTM 601.236 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 439.513 9. LIAR EEN 428.695 10. HET RAD VIER 362.897 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 345.904 12. NIEUWS 13U VTM VTM 298.941 13. WINDKRACHT 10 EEN 285.120 14. BIG BROTHER VIER 280.911 15. THE JUNGLE BOOK VTM 267.860 16. THE EQUALIZER VTM2 264.770 17. DE AFSPRAAK Canvas 258.171 18. DE BUURTPOLITIE VTM 253.449 19. TER ZAKE Canvas 225.155 20. STURM DER LIEBE VTM 165.731

Zaterdag 23 januari 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.166.068 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 744.079 3. VELDRIJDEN. HAMME H. EEN 736.036 4. THE ZOO EEN 673.455 5. IEDEREEN BEROEMD EEN 609.771 6. SPORZA EEN 592.869 7. VELDRIJDEN. HAMME D. EEN 588.479 8. NIEUWS 19U VTM VTM 579.566 9. LILI EN MARLEEN VTM 565.365 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 516.932 11. NATURE S NURSERIES EEN 488.578 12. SPRAKELOOS EEN 371.727 13. WINDKRACHT 10 EEN 306.997 14. NIEUWS 13U VTM VTM 281.637 15. HET JOURNAAL LAAT EEN 271.801 16. SPORTS LATE NIGHT VIER 263.750 17. BEFORE WE DIE Canvas 229.588 18. DAT BELOOFT VOOR LATER VTM 211.475 19. AMERICAN SNIPER VIER 210.239 20. VILLA POLITICA EEN 206.224

Zondag 24 januari 2021



1. REIZEN WAES, VLAANDEREN EEN 1.602.689 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.321.530 3. SPORTWEEKEND EEN 1.155.233 4. BLACK-OUT EEN 1.040.891 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 687.510 6. NIEUWS 19U VTM VTM 631.223 7. DE ZONEN VAN VAN AS VTM 554.446 8. DAGELIJKSE KOST EEN 532.501 9. GREAT CONTINENTAL RAILWAY JOURNEYS EEN 524.455 10. DE ZEVENDE DAG EEN 496.496 11. SARA VTM 471.977 12. HET JOURNAAL LAAT EEN 454.034 13. VELDRIJDEN. OVERIJSE (S.) EEN 299.107 14. HOMMES, ANIMAUX, NATURE EEN 294.997 15. NIEUWS 13U VTM VTM 247.798 16. SPORTS LATE NIGHT VIER 181.241 17. VB. BK - CL.BRUGGE/GENK Eleven Pro League 1 178.652 18. TELEFACTS VTM 146.263 19. FIRST DATES EEN 138.168 20. HET HOGE NOORDEN EEN 136.984

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

