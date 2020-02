Kijkcijfers: 21, 22 en 23 februari 2020

Zondag blijft 'Twee tot de Zesde Macht' de lijst aanvoeren, al zit 'Blind Getrouwd' Meus en co dicht op de hielen. Zaterdag weer een goed rapport voor '1 Jaar Gratis' en vrijdag doet 'The Voice Kids' het weer erg goed.

Vrijdag 21 februari 2020

1. Thuis En 1.084.643 2. Het Journaal 19.00 uur En 996.303 3. Iedereen Beroemd En 940.976 4. The Voice Kids VTM 773.370 5. Blokken En 661.635 6. Familie VTM 610.145 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 604.748 8. Vera En 544.935 9. Het Journaal 13.00 uur En 341.808 10. Flikken Maastricht En 311.533 11. De Buurtpolitie VTM 286.718 12. 9-1-1 VTM 253.614 13. Sports Late Night VIER 239.739 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 235.078 15. t Is Gebeurd VIER 215.088 16. Aspe VTM 194.324 17. Medici En 190.031 18. De Afspraak Canvas 181.284 19. Het Journaal Laat En 181.172 20. Loc, Zot van Koken VTM 168.826

Zaterdag 22 februari 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 732.339 2. F.C. De Kampioenen En 675.707 3. 1 Jaar Gratis En 634.607 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 550.333 5. De 25 VTM 491.571 6. Veldrijden: Leuven (heren) En 481.855 7. Iedereen Beroemd En 461.904 8. Veldrijden: Leuven (dames) En 404.377 9. Sporza En 367.631 10. Sports Late Night VIER 305.834 11. Life At The Limits - Wet & Dry En 305.757 12. Het Journaal 13.00 uur En 304.013 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 263.390 14. Regarding Henry En 256.957 15. Tomb Raider VIER 253.526 16. Despicable Me 3 VTM 246.480 17. Bancroft Canvas 222.946 18. Vranckx & de Nomaden Canvas 214.381 19. Flikken Maastricht En 198.945 20. John Wick, Chapter 2 Q2 153.703

Zondag 23 februari 2020



1. Twee tot de Zesde Macht En 1.105.199 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.066.218 3. Sportweekend En 977.306 4. Blind Getrouwd VTM 903.932 5. Over Water En 831.494 6. Het Journaal 13.00 uur En 639.090 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 577.297 8. Dagelijkse Kost En 399.469 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 394.026 10. De Zevende Dag En 389.398 11. Veldrijden: Oostmalle (samenvatting) En 363.397 12. Dieren in Nesten En 350.166 13. Judi Dench s Wild Borneo Adventure En 267.051 14. Brasserie Romantiek VTM 262.487 15. Het Journaal Laat En 252.659 16. Sports Late Night VIER 243.417 17. The Zoo En 219.226 18. Poirot En 198.480 19. Geheimen van het Lam Gods Canvas 197.119 20. Op n - water En 186.376

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)