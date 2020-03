Kijkcijfers: 20, 21 en 22 maart 2020

Iedereen moet binnen blijven en dat zie je aan de kijkcijfers. Er wordt veel televisie gekeken en de miljoenencijfers vliegen ons om de oren. Een overzicht van het weekend vind je hier.

Vrijdag 20 maart 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.625.699 2. Iedereen Beroemd En 1.485.925 3. Thuis En 1.312.028 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 961.703 5. Blokken En 955.933 6. The Voice Kids VTM 921.515 7. Extra VTM NIEUWS VTM 812.373 8. Familie VTM 762.855 9. Het Journaal 13.00 uur En 704.378 10. McDonald & Dodds En 597.245 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 514.278 12. De Afspraak Canvas 492.967 13. De Buurtpolitie VTM 413.371 14. Het Journaal Laat En 369.693 15. Flikken Maastricht En 342.404 16. Aspe VTM 330.728 17. Temptation Island VIJF 304.737 18. Terzake Canvas 303.089 19. Medici En 257.634 20. 9-1-1 VTM 246.565

Zaterdag 21 maart 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.581.673 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 999.660 3. 1 Jaar Gratis En 953.795 4. Iedereen Beroemd En 944.498 5. F.C. De Kampioenen En 926.831 6. De 25 VTM 800.214 7. Het Journaal 13.00 uur En 790.727 8. Mysterious Planet - Giants Of The Caribbean En 541.233 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 531.277 10. Solo, A Star Wars Story VTM 403.321 11. Extra VTM NIEUWS VTM 391.248 12. Het Journaal Laat En 381.249 13. Flikken Maastricht En 373.271 14. Benny and Joon En 371.972 15. Schipper Naast Mathilde En 354.349 16. Expeditie Pairi Daiza VTM 352.155 17. Darkness, Those Who Kill Canvas 332.947 18. Vranckx Canvas 241.095 19. Inglourious Basterds VIER 239.772 20. De Week van Bruzz En 235.228

Zondag 22 maart 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.577.826 2. Twee tot de Zesde Macht En 1.243.710 3. De Mol VIER 1.174.632 4. GR5 En 1.113.403 5. Het Journaal 13.00 uur En 1.041.306 6. Blind Getrouwd VTM 1.019.891 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 974.604 8. De Zevende Dag En 690.966 9. Dagelijkse Kost En 555.190 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 478.444 11. Schipper Naast Mathilde En 462.482 12. Het Journaal Laat En 462.045 13. Amigo s VTM 398.686 14. Extra VTM NIEUWS VTM 380.193 15. Monty Don s American Gardens En 358.820 16. Dublin Zoo En 353.423 17. Sporza Retro En 268.427 18. Influencers VIER 263.138 19. Cafe De Mol VIER 262.520 20. Raymond! En 255.684

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)