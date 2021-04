Kijkcijfers: 2, 3, 4 en 5 april 2021

Topcijfers voor 'De Ronde van Vlaanderen' op paaszondag. Maar ook enkele nieuwkomers zetten dit lange weekend mooie kijkcijfers neer: 'Dwars Door De Middellandse Zee', 'De Container Cup' en 'Camping Coppens'. Benieuwd hoe jouw favoriete programma heeft gescoord? Lees het hier!

Vrijdag 2 april 2021



1. THUIS EEN 1.108.942 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.056.985 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - KNOCKOUT VTM 899.348 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 859.499 5. BLOKKEN EEN 656.496 6. NIEUWS 19U VTM VTM 644.575 7. FAMILIE VTM 574.005 8. MCDONALD & DODDS EEN 513.019 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 434.992 10. LISA VTM 335.379 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 279.787 12. NIEUWS 13U VTM VTM 276.676 13. TER ZAKE Canvas 217.081 14. PROFESSOR T. EEN 209.573 15. 09/01/2001 VTM 205.789 16. DE BUURTPOLITIE VTM 197.228 17. DE AFSPRAAK Canvas 195.697 18. RIVIERA EEN 168.205 19. NEIGHBOURS EEN 143.637 20. BIG BROTHER PLAY4 131.434

Zaterdag 3 april 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 871.533 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 565.338 3. NIEUWS 19U VTM VTM 563.347 4. DE 25 VTM 554.330 5. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 448.342 6. LEGO MASTERS VTM 428.827 7. IEDEREEN BEROEMD EEN 402.389 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 397.179 9. BOHEMIAN RHAPSODY PLAY4 362.532 10. ONE WILD DAY EEN 333.822 11. CAST AWAY EEN 280.426 12. NIEUWS 13U VTM VTM 232.071 13. ROBIN HOOD VTM2 208.972 14. PROFESSOR T. EEN 183.029 15. AGENT HAMILTON Canvas 181.158 16. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 170.731 17. VRANCKX Canvas 154.143 18. MIDSOMER MURDERS EEN 152.742 19. VILLA POLITICA EEN 147.445 20. BEESTIG VTM 146.445

Zondag 4 april 2021



1. WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN H. EEN 1.300.502 2. DE MOL PLAY4 1.063.871 3. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 1.017.418 4. BEAU SEJOUR EEN 955.992 5. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 955.332 6. SPORTWEEKEND EEN 904.520 7. SPORZA EEN 806.525 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 714.032 9. WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN (D.) EEN 676.584 10. BLIND GETROUWD VTM 622.357 11. NIEUWS 19U VTM VTM 547.348 12. DE CONTAINER CUP PLAY4 426.111 13. GREAT ASIAN RAILWAY JOURNEYS EEN 385.823 14. WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN H. Canvas 297.250 15. SERGIO & AXEL, VAN DE KAART VTM 274.951 16. NIEUWS 13U VTM VTM 249.373 17. HET JOURNAAL LAAT EEN 226.143 18. TELEFACTS VTM 203.856 19. KAT ZONDER GRENZEN PLAY4 151.827 20. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 145.934

Maandag 5 april 2021

1. THUIS EEN 1.153.413 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.026.704 3. DWARS DOOR DE MIDDELLANDSE ZEE EEN 991.164 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 798.037 5. CAMPING COPPENS, OP WEG NAAR ZWEDEN VTM 718.940 6. NIEUWS 19U VTM VTM 689.165 7. BLOKKEN EEN 679.597 8. FAMILIE VTM 652.844 9. DERTIGERS EEN 623.194 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 587.258 11. TOPDOKTERS PLAY4 440.423 12. LISA VTM 398.247 13. HET JOURNAAL LAAT EEN 348.797 14. STUKKEN VAN MENSEN PLAY4 335.953 15. DE CONTAINER CUP PLAY4 310.825 16. NIEUWS 13U VTM VTM 308.148 17. FAIR TRADE VTM 266.690 18. DE BUURTPOLITIE VTM 242.445 19. PROFESSOR T. EEN 230.654 20. VB. BK - ANTWERPEN/ANDERLECHT ELEVEN PRO LEAGUE 1 202.510

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

