Kijkcijfers: 15, 16 en 17 mei 2020

Het weekend levert ons 'maar' 2 miljoenentoppers op. De eer valt te beurt aan 'Het Journaal' op vrijdag n 'Reizen Waes Blijft Thuis'. Alle cijfers van het weekend vind je hier.

Vrijdag 15 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.073.592 2. Iedereen Beroemd En 878.979 3. The Brokenwood Mysteries En 720.201 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 701.034 5. Blokken En 657.120 6. Sara VTM 582.520 7. Mission Impossible: Fallout VTM 428.110 8. Het Journaal 13.00 uur En 405.918 9. Temptation Island VIJF 364.944 10. Riviera En 312.075 11. De Afspraak Canvas 280.540 12. De Buurtpolitie VTM 273.191 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 249.860 14. De Ridder En 240.710 15. Terzake Canvas 239.382 16. Het Journaal Laat En 214.089 17. Naked Attraction VIJF 187.368 18. 187.368 Canvas 167.992 19. Loc, Zot van Koken VTM 164.461 20. Sturm der Liebe Vitaya 139.753

Zaterdag 16 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 865.079 2. F.C. De Kampioenen En 699.906 3. Lego Masters VTM 629.060 4. De 25 VTM 628.164 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 604.861 6. Eurovision: Europe Shine A Light En 557.990 7. Iedereen Beroemd En 555.594 8. Het Journaal 13.00 uur En 381.426 9. Line Of Duty Canvas 342.639 10. Het Journaal Laat En 311.805 11. Spy In The Wild: The Tropics En 280.270 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 265.371 13. Vranckx & de Nomaden Canvas 247.897 14. The Interrogation Canvas 194.436 15. Incredibles 2 Q2 184.841 16. Villa Politica En 183.164 17. Beestig VTM 181.185 18. De Ridder En 179.308 19. The Dark Knight Rises VIER 178.334 20. The Hunger Games VTM 170.254

Zondag 17 mei 2020

1. Reizen Waes Blijft Thuis En 1.049.619 2. Het Journaal 19.00 uur En 882.051 3. Flikken Maastricht En 792.874 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 651.835 5. Lili en Marleen VTM 610.652 6. Het Journaal 13.00 uur En 523.939 7. Kingsman: The Secret Service VTM 420.104 8. Het Journaal Laat En 379.338 9. Great American Railroad Journeys En 355.694 10. De Zevende Dag En 339.734 11. The Zoo En 322.253 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 238.949 13. Dagelijkse Kost En 219.735 14. Wij, Heeren van Zichem En 219.418 15. Britain s Got Talent Q2 215.227 16. A Touch Of Frost En 171.302 17. First Dates En 170.838 18. The Rookie VIJF 166.522 19. Komt een Man Bij de Dokter Q2 166.408 20. Les Dernieres Heures de Pompei Canvas 152.429

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)