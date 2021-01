Kijkcijfers: 15, 16 en 17 januari 2021

Benieuwd naar hoe jouw favoriete weekendprogramma heeft gescoord? We kunnen alvast verklappen dat er zes miljoenentoppers op de teller staan. Alle cijfers van de voorbije dagen vind je hier.

Vrijdag 15 januari 2021



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.198.473 2. Thuis En 1.104.974 3. Iedereen Beroemd En 915.962 4. Blokken En 837.105 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 765.030 6. Familie VTM 668.603 7. Sara VTM 572.331 8. Het Journaal 13.00 uur En 500.360 9. Het Rad VIER 490.768 10. Witse En 477.914 11. Liar En 399.067 12. Big Brother VIER 302.877 13. Het Journaal Laat En 296.811 14. De Afspraak Canvas 293.759 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 271.071 16. De Buurtpolitie VTM 267.685 17. Neighbours En 259.143 18. Terzake Canvas 227.385 19. Mechanic, Resurrection VTM 2 226.297 20. Eye in the Sky Canvas 187.013

Zaterdag 16 januari 2021



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.147.036 2. F.C. De Kampioenen En 720.353 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 696.389 4. Iedereen Beroemd En 658.992 5. Lili en Marleen VTM 598.470 6. The Zoo En 593.456 7. Magical Iceland En 567.870 8. Het Journaal 13.00 uur En 539.717 9. Witse En 467.713 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 369.713 11. Dat Belooft Voor Later VTM 368.060 12. Line Of Duty Canvas 315.725 13. The King s Speech En 256.840 14. Inferno VTM 243.671 15. Beestig VTM 227.906 16. Midsomer Murders En 227.294 17. Sports Late Night VIER 223.863 18. De Markt En 222.443 19. Sherlock Holmes: A Game Of Shadows VIER 218.997 20. Vranckx Canvas 183.227

Zondag 17 januari 2021



1. Reizen Waes: Vlaanderen En 1.659.281 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.188.625 3. Black-out En 1.063.305 4. Sportweekend En 954.321 5. Het Journaal 13.00 uur En 703.716 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 665.604 7. De Zonen van Van As VTM 546.297 8. Great Continental Railway Journeys En 506.471 9. Dagelijkse Kost En 479.879 10. De Zevende Dag En 467.507 11. Hommes, Animaux, Nature En 371.606 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 327.230 13. Inspector Morse En 301.644 14. Spy VTM 234.168 15. Het Hoge Noorden En 217.595 16. Voetbal: Beerschot-Club Brugge Eleven Pro League 1 177.830 17. Sports Late Night VIER 176.258 18. Factcheckers En 174.636 19. Dieren in Nesten En 172.308 20. Over de Oceaan VIER 150.060

